Come difendersi dai reati di Internet

La prima iniziativa di sensibilizzazione sulle truffe a Casalecchio si è svolta venerdì scorso alla Dolce Lucia di via Marconi. Incontro pubblico che ha registrato la partecipazione di tanti cittadini, in particolare anziani, che hanno ascoltato e dialogato con l’assessore alla Sicurezza Paolo Nanni, col coordinatore del centro per le vittime Gianni Devani, il comandante della polizia locale Stefano Bolognesi e il comandante della stazione dei carabinieri Massimiliano Argento. Martedì prossimo, sempre a Casalecchio, si torna sul tema con un incontro intitolato: Reati tramite internet e cellulare: prevenire e difendersi. Alle 20 in Municipio interverranno il sindaco Massimo Bosso, l’assessore Paolo Nanni, il presidente dell’associazione nazionale carabinieri Carlo Bagattin, il capitano Leonardo Bricca (comandante della Compagnia carabinieri di Borgo Panigale), il maresciallo Massimiliano Argento (comandante della stazione dei carabinieri di Casalecchio) e il comandante della polizia locale Reno Lavino Stefano Bolognesi. "Si tratta di una iniziativa promossa dall’associazione nazionale carabinieri in collaborazione con Comune e polizia locale, e rivolta a ragazzi, adulti e anziani, per analizzare insieme le casistiche dei reati che si consumano attraverso il web e i telefoni cellulari -spiegano i promotori- Insieme alle descrizioni si forniranno informazioni e accorgimenti appropriati per difendersi. Con una particolare attenzione dedicata all’utilizzo degli smartphone da parte dei minori".