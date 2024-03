Come difendersi dalle truffe internet

Questa sera alle 20 nella sala del consiglio presso il municipio di Casalecchio su iniziativa dell’associazione nazionale carabinieri si parla di reati tramite internet e cellulare: prevenire e difendersi. L’incontro rivolto a ragazzi, adulti, anziani, per analizzare i reati più diffusi che si consumano attraverso il web e i telefoni cellulari. I consigli e gli accorgimenti per difendersi al meglio saranno illustrati negli interventi di Massimo Bosso, Paolo Nanni, Carlo Bagattin, il capitano dei carabinieri Leonardo Bricca, il maresciallo Massimiliano Argento e il comandante della polizia locale Stefano Bolognesi.

"Si tratta di una iniziativa promossa dall’associazione nazionale carabinieri in collaborazione con Comune e polizia locale, e rivolta a ragazzi, adulti e anziani, per analizzare insieme le casistiche dei reati che si consumano attraverso il web e i telefoni cellulari -spiegano i promotori- Insieme alle descrizioni si forniranno informazioni e accorgimenti appropriati per difendersi. Con una particolare attenzione dedicata all’utilizzo degli smartphone da parte dei minori".