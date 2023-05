Come diventare volontari per l’alluvione a Bologna. L’appello e come iscriversi

Bologna, 17 maggio 2023 – L’appello per diventare volontari e aiutare la città di Bologna e i suoi residenti e i commercianti colpiti maggiormente dalla tragica ondata di maltempo che ha flagellato nelle ultime 48 ore Bologna e tutta l’Emilia Romagna è arrivato sul canale Telegram del Comune di Bologna.

"Diverse persone – è scritto – ci stanno scrivendo in queste ore per mettersi a disposizione. Oggi la priorità è mettere in sicurezza le persone e stabilizzare la situazione nel suo complesso. Però iniziamo a raccogliere, sin da adesso, attraverso questo modulo, le disponibilità a dare una mano”.

"Se il meteo ce lo consentirà (per mercoledì 18 maggio è prevista un’altra allerta), ci sarà bisogno prevalentemente di aiuto per pulire cortili e altri spazi, dando una mano nei tanti condomini allagati e sommersi dal fango”.

"Come in ogni emergenza Bologna si dimostra sempre pronta e generosa, ma dobbiamo evitare improvvisazioni e sovrapposizioni che possano intralciare la gestione complessiva dell’emergenza – scrive ancora il Comune di Bologna –. Ecco perché raccogliamo le disponibilità, e vi indicheremo quando, come e dove intervenire. Il canale ufficiale Telegram del Comune di Bologna diverrà quindi quello ufficiale per raccogliere i volontari”.

Chiunque volesse dare il proprio contributo può quindi andare sul canale Telegram del Comune di Bologna e iscriversi nell’apposita lista.