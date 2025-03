Come diventerà la viabilità in zona

1 Porta San Felice

Già partite le operazioni propedeutiche ai cantieri sui viali, attorno alla Porta. Serviranno per far arrivare i cantieri della ‘Rossa’ da via Saffi dentro il centro storico

2 Dalla Porta a Riva Reno

Con aprile partono i cantieri veri e propri in via San Felice: resta una corsia in direzione centro, smantellati invece i posti auto nella sezione sud della carreggiata (qualche decina)

3 Da Riva Reno

a via dell’Abbadia

Chiusa al traffico via San Felice da metà aprile nel tratto tra le vie Riva di Reno e via dell’Abbadia