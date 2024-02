Come eravamo: grembiule e inchiostro

Varni

Nulla più che le immagini dei bambini deg+li anni Cinquanta pone in evidenza le imponenti trasformazioni attraversate dal nostro Paese: nei costumi, nei rapporti sociali, nelle modalità stesse del vivere quotidiano, quello ritmato dalla scuola, dai giochi, dagli stessi sogni dei piccoli alle prese col loro futuro incalzante.

Un tema, per altro, sul quale molto si è scritto e dibattuto per cogliere i segnali dei passaggi educativi che hanno caratterizzato il succedersi delle generazioni, di volta in volta per stigmatizzare l’autoritarismo dominante nelle famiglie e nelle aule scolastiche di quel dopoguerra, derivante da una pretesa mancanza di sensibilità per le specifiche esigenze formative dell’infanzia da non trattare come adulti in miniatura da subito posti a confronto con le durezze della vita; o all’opposto descrivendo un presente incapace di trasmettere valori, dove si assiste ad una totale abdicazione ai ruoli di autorevolezza in grado di rendere plausibile tale travaso di messaggi utili a costruire autonome personalità.

Di certo, quel che prevale, di là da questi opposti giudizi, che comunque debbono essere misurati sui profondi mutamenti intervenuti nel lasciare una parsimoniosa società agricola-contadina per approdare in pochissimi anni all’attuale consumistica realtà urbano-industriale, è il profondo sentimento di tenera nostalgia (certo superiore in chi, come me, quella stagione l’ha vissuta in prima persona), di rimpianto per una certa ristrettezza di possibilità offerte da una società niente affatto opulenta, ma in nessun momento vissuta come tale. Si era ben contenti della gioia offerta dai pochi e modesti giocattoli posseduti, dai pomeriggi trascorsi liberamente nei cortili in compagnie capaci di inventarsi le più impreviste occasioni di divertimento, oppure rincorrendo palloni in improbabili campi dove, di solito, polvere e acciottolato stavano al posto dell’erba.

Giochi ingenui e tramandati di generazione in generazione, come ruba bandiera, cavallina, nascondino, palla prigioniera, campana, zacagno, cementavano future amicizie frutto di incontri spesso casuali, sfocianti in vere e proprie pratiche solidarietà al momento dello scatenarsi di accese battaglie a colpi di cerbottane.

Modalità per lo più scomparse, almeno nelle grandi città, prive di quegli spazi liberamente utilizzabili da stuoli di bambini ormai inesistenti nell’avvenuto calo delle nascite; sostituite – un bene o un male?– da occasioni di socialità infantile gestite dai genitori e dalle istituzioni, dove si apprendono regole codificate di veri e propri sport, dal tennis allo sci, dalla pallavolo al nuoto, dal judo al calcio in campi veri e con porte non più delimitate dalle borse scolastiche lasciate in terra a precaria sostituzione dei pali, ed altro ancora.

E poi la scuola, segnata da mutamenti dove si sommano gli esiti - anche in questo caso tanto positivi, quanto non privi di negatività- dei limiti imposti al prepotente autoritarismo di un tempo, scivolato sovente nel lassismo o in una rovesciata prepotenza insofferente di ogni regola di autorevolezza; non meno dell’erompere di una tecnologia esigente di nuove competenze, ad un tempo dimentica delle precedenti tramandate manualità.

Eccoli - nelle evocazioni di queste straordinarie foto conservate negli scaffali della Cineteca - gli antichi banchi di legno con il piano nero, il foro porta inchiostro, la scannellatura per la penna ed il pennino. Eccoli i piccoli alunni nei loro grembiuli neri per i maschietti e bianchi per le fanciulline, attenti a fare i primi esercizi di calligrafia senza macchiare di inchiostro i fogli. Grembiuli aboliti in un soprassalto di mal riposta- a mio avviso - ansia di liberazione da un’imposizione, finita paradossalmente nella consumistica esaltazione degli abbigliamenti con i brand più costosi e alla moda in una diseguale competizione negatrice di ogni richiamo alla continuamente auspicata inclusività.

Eccole le pesanti cartelle di un tempo, più o meno tutte uguali, prive di marchi di riconoscimento, destinate solo al loro uso più proprio di portare libri, quaderni, astucci con penne e matite in classe.

Eccoli i bambini di quegli anni a riempire di grida e risate i cortili ed i prati lasciati alla loro libera e gioiosa disponibilità.

Ecco i nostri sguardi a far raffronti fra un ieri perduto ed immobile nella dolce staticità dei ricordi ed un oggi in continua evoluzione premuto da un incalzante ed imperscrutabile futuro: inutili ed impropri, forse, i paragoni, solo animati dalla speranza che i fanciulli di oggi riescano - magari con il nostro non invasivo aiuto - a costruire una loro propria strada di crescita di una società all’insegna del miglioramento civile e dell’armonica convivenza.