Come gli Uccelli di Wajdi Mouwad in Italia con la regia di Lorenzi

Il Teatro Arena del Sole ospiterà, da questa sera fino a domenica, Come gli uccelli. Lo spettacolo andrà in scena oggi e domani alle 20,30, sabato alle 19 e domenica pomeriggio alle 16. Il capolavoro del drammaturgo libano-canadese Wajdi Mouawad, premiato come Miglior nuovo testo straniero ai Premi Ubu 2024, arriva per la prima volta in Italia con la regia di Marco Lorenzi, co-fondatore della compagnia torinese Il Mulino di Amleto.

Sul palco un cast internazionale composto da Aleksandar Cvjetković, Elio D’Alessandro, Said Esserairi, Lucrezia Forni, Irene Ivaldi, Barbara Mazzi, Raffaele Musella, Federico Palumeri e Rebecca Rossetti.

Lo spettacolo intreccia vicende personali e grande Storia, offrendo una riflessione intima e profonda su conflitti tragicamente attuali. Lorenzi ha chiesto agli attori, provenienti da diversi Paesi, di recitare anche in lingue diverse dalla propria, con l’aiuto di esperti. "Come gli uccelli – ha raccontato il regista – risuonerà di una molteplicità linguistica: gli attori reciteranno in ebraico, tedesco e arabo".