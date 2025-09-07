Come guidare la rivincita della montagna

Montagna alla riscossa. È quanto rivela il Rapporto Montagne 2025, realizzato dall’Unione nazionale comuni e comunità enti montani e reso pubblico il 22 agosto scorso a Sauris, in provincia di Udine, con un tomo di 800 pagine, edito da Rubettino, e che domani sarà al centro di un incontro dal titolo "Appennino bolognese. Una riflessione sul futuro a partire dal Rapporto Montagne Italia 2025", che a Monte San Pietro si terrà dalle 10.30 in poi nella suggestiva Abbazia della Badia, in via Mongiorgio 6.

Istituzioni, imprese, associazioni si confronteranno sul futuro del nostro Appennino. Aprirà i lavori il sindaco metropolitano Matteo Lepore assieme alla sindaca di Monte San Pietro Monica Cinti. Previsti gli interventi di Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, Davide Baruffi, assessore alla Montagna e aree interne della Regione Emilia-Romagna, Maurizio Fabbri, presidente dell’Assemblea legislativa regionale, Giampiero Lupatelli, economista territoriale di Caire e coautore del primo capitolo del Rapporto, e Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto, a supporto del Sindaco metropolitano per le Politiche per l’Appennino bolognese. Secondo i dati del Rapporto Uncem i territori montani mostrano già il loro potenziale attrattivo, sia come efficace rifugio climatico che per ritmi di vita più lenti e a dimensione comunitaria.

n. m.