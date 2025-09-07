Una Virtus da sold out
Alessandro Gallo
Una Virtus da sold out
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Barista pestatoMiss ItaliaAlga tossica dove Tortellini halalSagre weekendChiara Ferragni
Acquista il giornale
CronacaCome guidare la rivincita della montagna
7 set 2025
NICODEMO MELE
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Come guidare la rivincita della montagna

Come guidare la rivincita della montagna

Un incontro alla Badia sulle potenzialità delle aree interne.

L’assessore Davide Baruffi

L’assessore Davide Baruffi

Per approfondire:

Montagna alla riscossa. È quanto rivela il Rapporto Montagne 2025, realizzato dall’Unione nazionale comuni e comunità enti montani e reso pubblico il 22 agosto scorso a Sauris, in provincia di Udine, con un tomo di 800 pagine, edito da Rubettino, e che domani sarà al centro di un incontro dal titolo "Appennino bolognese. Una riflessione sul futuro a partire dal Rapporto Montagne Italia 2025", che a Monte San Pietro si terrà dalle 10.30 in poi nella suggestiva Abbazia della Badia, in via Mongiorgio 6.

Istituzioni, imprese, associazioni si confronteranno sul futuro del nostro Appennino. Aprirà i lavori il sindaco metropolitano Matteo Lepore assieme alla sindaca di Monte San Pietro Monica Cinti. Previsti gli interventi di Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, Davide Baruffi, assessore alla Montagna e aree interne della Regione Emilia-Romagna, Maurizio Fabbri, presidente dell’Assemblea legislativa regionale, Giampiero Lupatelli, economista territoriale di Caire e coautore del primo capitolo del Rapporto, e Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto, a supporto del Sindaco metropolitano per le Politiche per l’Appennino bolognese. Secondo i dati del Rapporto Uncem i territori montani mostrano già il loro potenziale attrattivo, sia come efficace rifugio climatico che per ritmi di vita più lenti e a dimensione comunitaria.

n. m.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Matteo Lepore