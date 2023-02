Come i fondi europei possono trasformare la montagna bolognese

’Sistema Appennino: una nuova stagione di investimenti e opportunità’. Questo il tema della giornata di confronto fra amministratori, tecnici ed esperti in programma oggi nell’Auditorium del Centro Enea del Brasimone. Il convegno sarà "un’occasione di riflessione su questa straordinaria stagione di investimenti, soprattutto dal Pnrr e dal Fsc, che sta vedendo protagonista l’Appennino – spiega la Città metropolitana –. Mettendo in luce punti di forza e di debolezza della scorsa programmazione, opportunità future e prospettive di sviluppo". Il fitto programma degli interventi si apre alle 10 con il saluto del sindaco Marco Masinara e di Alessandro Dodaro, direttore del Dipartimento fusione nucleare dell’Enea. A seguire i contributi di Maurizio Fabbri, consigliere delegato per l’Appennino della Città metropolitana, Andrea Corsini, assessore regionale alle infrastrutture e Giampiero Lupatelli, coordinatore del progetto ’La montagna del latte’, che discuteranno di strategie e opportunità.

Quindi si parlerà di ’Strumenti per accompagnare lo sviluppo’ con Iole Donsante dell’Agenzia per la coesione territoriale, Francesco Raphael Frieri, direttore generale alle risorse della regione, e Giovanna Trombetti, direttrice area sviluppo economico della Città metropolitana. A tirare le conclusioni saranno l’assessore regionale alla montagna Igor Taruffi e il sindaco metropolitano Matteo Lepore. Modera la discussione la giornalista Micaela Romagnoli.