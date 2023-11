Com’è oscuro il mondo dietro le cattedre

Non c’è dubbio che Mellara&Rossi siano dotati di un meraviglioso sense of humor. È che, conosciuti nel mondo del cinema soprattutto per i loro film documentari, lavori puntigliosi dalla scrittura impegnata su temi del contemporaneo, ritrovarli sul grande schermo con una serie che fa ridere e che parla di professori universitari, è una sorpresa. Ma non va dimenticato che proprio nel 2002, i registi e scrittori che fanno coppia cinematografica da 15 anni, esordirono con Fortezza Bastiani, film che raccontava la vita di cinque studenti all’ombra delle Due Torri, quasi tutti al termine del loro percorso accademico. All’epoca erano trentenni e il loro punto di vista scrutava i cliché del mondo studentesco. Vent’anni dopo l’osservatorio cambia ed ecco che sotto la lente d’ingrandimento finiscono i prof, e gli studenti, dall’altra parte, vengono presi in giro in grande stile, anche se pure agli accademici è riservata una bella rilettura. ’Universitas Tenebrarum’, serie webtv che uscirà inizialmente, completa di 12 episodi, all’inizio del 2024 sul canale web ’Circolo Balasso’ di Natalino Balasso, sarà presentata con le prime tre puntate di circa 15 minuti l’una, il 16, 17 e 18 novembre al festival Visioni Italiane. E si tratta di un prodotto davvero ben fatto, per scrittura brillante, fotografia, suono, attori, sia conosciuti – Balasso, Stefano Pesce, Angela Malfitano, Bob Messini, Lorenzo Ansaloni – che esordienti, provenienti dalla scuola di formazione BSMT. Girata interamente nei locali del DamsLab dell’Università di Bologna, che ha messo a disposizione sia gli spazi sia il supporto dei tecnici di laboratorio e di portineria, alla serie hanno collaborato nei vari reparti tecnici durante le riprese, anche una quindicina di studenti che hanno seguito un laboratorio ad hoc organizzato dagli autori in collaborazione con le due lauree magistrali Incom e Citem. Prodotta da Mammut Film col sostegno dell’Emilia Romagna Film Commission e Mic, ’Universitas Tenebrarum’, con ironia e leggerezza, evidenzia le disfunzioni di un ambiente fatto spesso di baroni e favoritismi, "in cui i docenti, ognuno con un proprio obiettivo da raggiungere mettendo in atto pratiche più o meno losche – raccontano Michele Mellara e Alessandro Rossi – sono talvolta poco competenti o scarsamente devoti al loro nobile ruolo di insegnanti, e si scontrano ogni giorno con un esercito di studenti, balordi e saccenti, e con un personale non docente, svogliato e perditempo". E chiosano: "Avevamo voglia di una scrittura sul comico, Natalino Balasso ci ha spronati a pensare un lavoro per il suo canale, così noi abbiamo messo insieme tutte le nostre conoscenze per raccontare la disillusione di un mondo che conosciamo bene".

Benedetta Cucci