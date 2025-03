Come partecipare, tutte le indicazioni

A pochi giorni dall’appello del lancio dell’iniziativa fatto da Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom, le adesioni continuano a crescere. Ecco come poter partecipare all’iniziativa. Sulle nostre pagine troverete ogni giorno il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo all’Ufficio Marketing del Resto del Carlino, in via Mattei 106, a Bologna. Inoltre si potrà inviare una foto della vetrina scelta al numero whatsapp 333.241.57.60 o compilando il form sul sito https://ascom.bo.it/landing-vetrine-rossoblu/ indicando nome dell’attività, indirizzo e numero di telefono di un referente, specificando se sono attività under 35 o femminili.