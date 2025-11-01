Come proteggere i bambini dai rischi del mondo digitale

Un momento di confronto per un uso consapevole delle tecnologie. Si è svolta, presso il Magazzino Verde, l’iniziativa dedicata ai Patti digitali promossa dal Comune di Medicina, in collaborazione con il Nuovo Circondario Imolese, l’Ausl di Imola, la rete Patti digitali e l’associazione Gli Eretici. Un appuntamento di riflessione e condivisione sul tema dell’uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali in età precoce (0-6 anni).

L’evento è iniziato con il corto teatrale "Genitori in Cantiere" in cui genitori-attori non professionisti hanno portato in scena, in modo originale e coinvolgente, i rischi legati a un utilizzo precoce e inconsapevole di smartphone, social media e videogiochi nell’infanzia. A seguire, si è tenuto un momento di riflessione con la partecipazione di Irene Bonomelli, pediatra ospedaliera Ausl Imola; Alessandra Ronchi, neuropsicomotricista dell’età evolutiva; Valentina Totti, genitore promotrice "Patti Digitali" Imola e Circondario e Mara Ancarani, coordinatrice pedagogica nidi comunali Medicina. All’incontro hanno preso parte numerosi genitori, insegnanti e realtà del territorio unitamente all’amministrazione comunale rappresentata dalla vicesindaca Dilva Fava. L’appuntamento ha offerto un’importante occasione per approfondire il ruolo della comunità educante e delle famiglie nella promozione di comportamenti digitali equilibrati e rispettosi.

z. p.