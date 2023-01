Come proteggere i ciclisti nel ricordo di Michele Scarponi

Nel nome di Michele Scarponi e della sicurezza in strada l’altra sera al Nuovo parco dei ciliegi di Zola si sono dati appuntamento gli esponenti della fondazione intitolata al ciclista marchigiano morto tragicamente nel 2017 a 37 anni in un incidente stradale. In sala un centinaio di aderenti al Circuito Santuari Appennino Bolognese e ai gruppi del Parco dei Ciliegi, Biciclub Monte San Pietro, gruppo Maverix, Bici Malini, Mtb Zola ,Cooperatori Reggio Emilia, gruppo O’Sixty, Fiab Monte Sole, AnsaloniAbc, Azzurra, Avis Baricella e gruppo Salvaciclisti di Bologna, che fra una portata e l’altra hanno ascoltato gli interventi di Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale che ha illustrato i dati preoccupanti dell’incidentalità e consegnato ai ciclisti un kit di sicurezza. Marco Scarponi ha descritto le finalità della fondazione che con le donazioni sostiene proprio progetti mirati a diffondere i corretti comportamenti in strada. Argomenti sui quali si sono succeduti gli interventi di Davide Cassani, Monica Cinti, Simona Larghetti, Guido Franchini, Roberto Conti, Luca Mazzanti ed Enrico Pasini.