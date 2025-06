Come ricercare i propri antenati. Incontro con l’esperto

Cercando radici, alla ricerca dei nostri antenati. Si chiama così l’incontro che si svolgerà a Palazzo Comelli a Bargi, a Camugnano, oggi alle 17. Lo storico Matteo Borelli illustrerà ai partecipanti come avventurarsi nella ricerca di chi è venuto prima di noi. La passione di Borelli per la genealogia risale ai tempi della tesi quando, su indicazione del professor Miles Nerini, compì una prima ricognizione delle risorse disponibili on line da cui nacque il progetto ‘Genealogie d’Italia’. Più recente l’idea di spiegare alle persone interessate come svolgere la propria ricerca, con tanti incontri già organizzati in Italia. L’iniziativa di Bargi sarà arricchita con un’appendice specifica. Mauro Lenzi, responsabile dell’archivio Comelli, annuncerà alcune recenti scoperte sulla genealogia della famiglia. "Giovanbattista Comelli – racconta Lenzi – fu studioso e genealogista lui stesso. Alla fine del XIX secolo pubblicò il libro ‘Bargi e la Valle del Limentra’, approfondendo la storia di alcune famiglie bolognesi, tra cui la propria. Dagli archivi parrocchiali della zona sono emersi antenati di cui non si sapeva nulla". Alle 14.30 sarà possibile partecipare a una visita guidata della residenza.

f. m.