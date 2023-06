Come richiedere la raccolta a domicilio delle potature

Parte a Baricella il nuovo servizio gratuito di raccolta a domicilio di potature. Il servizio, riservato alle utenze domestiche, si può già prenotare al numero verde del Servizio Clienti del Gruppo Hera, 800999500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, oppure attraverso l’App Il Rifiutologo. La raccolta a domicilio di potature sarà eseguita di norma nella giornata di giovedì, a partire dal 15 giugno. Il passaggio è previsto per 20 volte l’anno e per ogni passaggio sono disponibili 12 prenotazioni, per un totale di 240 prenotazioni l’anno. Queste le date dei ritiri per l’anno in corso: 15 e 22 giugno; 6 e 27 luglio; 24 agosto; 28 settembre; 12 e 26 ottobre; 9 e 23 novembre; 14 e 28 dicembre. La quantità massima di potature ritirabili è di 3 metri cubi per volta e le potature non devono superare i 2 metri di lunghezza e i 25 centimetri di diametro.

Il materiale va messo sul suolo pubblico, entro le ore 22 della sera precedente al giorno dell’appuntamento; vicino all’ingresso dell’abitazione in modo da non creare intralcio o pericolo per la circolazione di pedoni e veicoli; in una posizione accessibile al mezzo di raccolta. Il servizio viene svolto tramite braccio meccanico per cui le potature non vanno mai messe di cavi elettrici aerei, né vicino ad auto parcheggiate. La raccolta potature integra il servizio domiciliare porta a porta, su adesione, della raccolta sfalci e potature con bidoni: le ramaglie e gli scarti vegetali inserite nel contenitore vanno esposti al servizio di raccolta in base alle frequenze previste nel calendario.