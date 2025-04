Come ritornare a ’respirare il cielo’

Appuntamento oggi alle 18 al Centro Golinelli per ’Ritornare a respirare il cielo: la necessaria utilità di una misura metafisica’: secondo appuntamento legato alla mostra ’Dall’origine al destino’.

Padre Bernardo Gianni (foto), abate di San Miniato al Monte, in un incontro moderato da Antonio Danieli, direttore della Fondazione Golinelli, sarà in dialogo con Adriano Fabris (docente di Filosofia morale) e Andrea Zanotti (presidente della Fondazione Golinelli) sulla necessità, nel contesto contemporaneo, di riallacciare un legame con il cielo per provare a recuperare quel paesaggio oggi mancante, desertificato dalla tecnologia e dall’assedio comunicativo.