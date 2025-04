Come ritrovare i propri antenati

Un incontro per costruire il proprio albero genealogico. Si svolgerà il prossimo 11 aprile alle 16 alla biblioteca Martinelli di Porretta Terme. Il titolo della conferenza è ‘Cercando radici’ e il relatore sarà lo storico Matteo Borelli, che introdurrà i presenti ai segreti della ricerca degli antenati. Come si conduce una ricerca in archivio? Quali sono le fonti a cui è possibile attingere? Queste sono alcune delle domande a cui l’incontro cercherà di fornire risposta. Matteo Borelli vive a San Benedetto Val di Sambro e lavora a Sasso Marconi, discendente da una famiglia presente in Appennino da più di cinquecento anni. La sua passione per la ricerca genealogica è nata durante la tesi di laurea.