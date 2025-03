Come ritrovare le radici. Incontro con l’esperto di ricerche genealogiche

Cercando radici. Questo il titolo dell’incontro che si svolgerà all’ex Cottolengo in via Meotti 26 domani, alle 17.30, nell’ambito della rassegna ‘Ai piedi del faro’. Il relatore sarà lo storico Matteo Borelli (nella foto) che introdurrà alla ricerca dei legami di parentela presenti e passati. "Il principale scopo dell’iniziativa – esordisce Borelli – è fornire qualche indicazione concreta, utile ad affrontare la storia della propria famiglia. Diverse le domande a cui tenteremo di dare risposta: come si conduce una ricerca in archivio? Quali sono le fonti che possiamo utilizzare nella ricerca degli antenati?". ‘Cercando radici’ nasce come ‘costola’ divulgativa del progetto scientifico ‘Genealogie d’Italia’ promosso dallo stesso Borelli e dal suo relatore di tesi, il professor Miles Nerini. Più di venti gli incontri già realizzati, in Italia e all’estero, dalla fine del 2023. Molte le tappe in provincia: Castel San Pietro Terme, Dozza, Vergato, San Benedetto, Castiglione dei Pepoli. Dopo Gaggio Montano è già prevista una data a Porretta Terme.

"In ogni luogo, piccolo o grande – prosegue lo studioso – incontriamo interesse. A volte è capitato che rimanessimo a parlare con gli intervenuti per più di tre ore, stimolati da mille domande. La mia tesi è stata il punto di partenza. Per laurearmi ho mappato le risorse disponibili on line scoprendo oltre mille link utili a chi voglia studiare la propria storia familiare". Molti i trucchi del ‘cercatore di antenati’ che verranno svelati durante l’incontro. "A me è capitato – racconta ancora Borelli – di conoscere una parente che conservava una scatola di fotografie dei miei antenati. Spesso si riesce a dare spessore alla vita di chi è venuto prima di noi. Un’altra fonte di ricerca preziosa sono i cimiteri, lì ci sono date, fotografie e, talvolta, anche qualche informazione riportata sulle lapidi. La regione Emilia-Romagna, nel 2022, è stata la prima a varare una legge che valorizza i cimiteri come patrimonio storico".

f. m.