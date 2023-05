Come riutilizzare le vecchie T-shirt

Un workshop gratuito e ad accesso libero per insegnare a riutilizzare e valorizzare vecchie t-shirt attraverso il riciclo creativo. Il laboratorio si terrà sabato, dalle 15.30 alle 18.30, presso l’outlet di Castel Guelfo che organizza l’iniziativa in collaborazione con Humana People to People Italia, ente no profit che finanzia progetti di sviluppo nel mondo e realizza attività socio-ambientali e di sensibilizzazione in Italia grazie anche alla raccolta, selezione e vendita di abiti usati, e Belt Bag, brand di moda sostenibile della cooperativa sociale Occhio del Riciclone. Per l’occasione, i visitatori che porteranno con sé una maglietta che non usano più avranno la possibilità di scoprire come, in pochi semplici passaggi e senza utilizzo di ago e filo, sia possibile trasformarla in una sacca originale da utilizzare in mille modi diversi: per i cambi di scarpe, per gli indumenti da palestra, da tenere in borsa per una spesa dell’ultimo minuto.