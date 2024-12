Come sarà il tram di Bologna: quale livrea ha vinto il sondaggio

Bologna, 9 dicembre 2024 – Sono oltre 29mila i partecipanti al sondaggio del Comune di Bologna per scegliere la livrea del tram: 14.693 voti ha ricevuto la proposta A "Identità, tradizione, nobiltà e prestigio", 14.233 voti invece per la B "Bologna Il Rosso". Sono invece 208 persone che non hanno scelto nessuna delle due proposte.

In totale sono stati 29.134 i bolognesi che hanno partecipato alla votazione online lanciata dal Comune il 26 novembre e che si è chiuso alla mezzanotte dell’8 dicembre.

La livrea rosso oro del tram

Ha quindi prevalso per soli 460 voti la livrea “Rosso-Oro” che sarà dunque quella che “rivestirà” il nuovo tram di Bologna.

"Ringrazio tutte le cittadine e cittadini che hanno espresso la propria preferenza in questi 13 giorni di voto - è il commento del sindaco Matteo Lepore -. Un risultato di grande partecipazione che ha coinvolto quasi 30mila bolognesi. Sarà questo il nuovo colore che attraverserà la città”.