Come si curano le malattie reumatologiche

‘Malattie reumatologiche cosa sono e come le curiamo’: è il titolo dell’incontro che si tiene sabato, alle 9, nel centro sociale Pertini in via Lirone a Castel Maggiore. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune, si deve all’associazione Bentivoglio cuore odv che ha la sua sede nella Casa del volontariato a Castel Maggiore, in via Berlinguer. Principale relatore sarà il dottor Massimo Reta (nella foto), direttore della medicina interna a indirizzo reumatologico dell’Ausl.

"L’associazione di volontariato Bentivoglio cuore odv – spiegano gli organizzatori dell’evento – ancora una volta è tra i cittadini e per i cittadini. Partecipano all’incontro i medici dell’ospedale di Bentivoglio che appartengono e sostengono l’associazione e le sue iniziative. Inoltre, saranno presenti anche Giampaolo Marino, direttore distretto pianura est, Francesca Santoro direttrice distretto pianura ovest dell’azienda Usl di Bologna e rappresentanti dell’associazione ‘Malati reumatici Emilia – Romagna’. Nell’occasione ringraziamo per la cortesia e per la gentilezza Gianfranco Tortorici presidente di Bentivoglio cuore odv".

L’associazione castellana organizza diverse iniziative, tra cui incontri con i cardiologi nelle scuole sul tema della prevenzione delle cardiopatie. L’obiettivo è quello di sensibilizzare sulle malattie cardiovascolari e come prevenirle, coinvolgendo i ragazzi alla cultura della solidarietà e della responsabilità. L’importanza degli stili di vita, l’attività fisica e la sana alimentazione, non fumare, non assumere alcol e droghe, sono la base per prevenire gli interventi di pronto soccorso. Prima dell’inizio dell’incontro, i responsabili del centro sociale Pertini, offriranno una colazione ai presenti.

p. l. t.