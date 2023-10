Come si diventa genitori. Sei incontri per imparare

"Vogliamo creare l’ambiente ideale affinché sempre più giovani possano venire a vivere qui e creare una famiglia". Queste le parole del sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi che, dopo aver annunciato che entro novembre inizieranno i lavori per costruire l’asilo nido del paese, ha presentato una serie di iniziative per giovani mamme e papà. Il progetto si chiama ‘Spazio Mamma e Papà’ e consta di sei incontri nei locali di Piazza Coperta (ex caserma Vigili del Fuoco), in via del Mercato 121. Un percorso per trattare i principali temi legati al primo anno di vita, un luogo d’incontro e di confronto con altri neogenitori e con alcune professioniste della prima infanzia. Si rivolge ai genitori in attesa e a tutte le neo-mamme e ai neo-papà con bambini e bambine di età compresa tra 0 e 12 mesi, residenti nei Comuni del Distretto Savena Idice. Si parte il 14 ottobre, con ‘Il pavimento pelvico in gravidanza e nel post parto’ alla presenza di Valentina Castellari, ostetrica: un incontro informativo per scoprire insieme che cos’è il perineo e come ci si può prendere cura di questa parte del corpo così importante (materiali da portare: un tappetino e una borraccia). Il 21 ottobre ‘L’organizzazione sicura della casa per tutta la famiglia’ con la pedagogista Chiara Palmieri su come organizzare lo spazio.

A seguire, il 28 ottobre, ‘La diastasi addominale in gravidanza e nel post parto’ con Erica Chiappini, osteopata che fornirà indicazioni pratiche per conoscere i cambiamenti della parete addominale in gravidanza; Il 4 novembre, sarà dedicato all’allattamento, mentre l’11 novembre all’allenamento in gravidanza e nel post parto. Infine, il 18 novembre ‘I bisogni del neonato’. Tutti gli incontri saranno dalle 10 alle 12. La prima cittadina, poi, sottolinea: "L’amministrazione comunale punta molto su queste iniziative di sostegno e valorizzazione della genitorialità, realizzate nell’ambito delle attività promosse dal centro famiglie diffuso Savena-Idice, in quanto rientrano nelle svariate misure che negli anni stiamo portando avanti al fine di coadiuvare le giovani coppie, erogare servizi dedicati e favorire l’incremento delle nascite che per i piccoli Comuni montani sono vitali. Abbiamo nel 2020 istituito ex novo il servizio nido comunale, avviato negli spazi della scuola dell’infanzia e siamo in procinto di iniziare le opere per realizzare un autonomo edificio dedicato al nido attraverso fondi del Pnrr che ci siamo aggiudicati".

Zoe Pederzini