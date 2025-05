Come si muovono gli istituti. Una battaglia iniziata da anni

Armadietti, cassetti, zaini o cattedre: i prof utilizzano ogni tipo di contenitore per rendere la classe smartphone-free. Più facile alle medie, ben più complesso alle superiori. "È una battaglia difficilissima", commenta il preside dell’Ipsas Aldrovandi Rubbiani, Matteo Battistelli che guarda ai ragazzi, ma anche "agli adulti che non riescono a staccarsi dal cellulare". E comunque "cerchiamo di educarli a un uso consapevole", nel mentre qualche prof, soprattutto in occasione delle verifiche, lo fa appoggiare sulla cattedra ben in vista.

Alla media Malpighi, lo stop al telefonino in aula c’è da sempre da dove ha contagiato i liceali del Malpighi che, da settembre 2022, lo lasciano appena entrano per riprenderlo all’uscita. Sempre dal 2022, dopo una sperimentazione in una sola classe l’anno precedente, la media Rolandino di via Pascoli ha il divieto di accesso dei cellulari tra i banchi. Alla prima campanella, lo si deposita per riprenderlo all’ultima. "È una misura educativa – spiega il preside Agostino Tripaldi –. Se lo avessero nello zaino o in tasca verrebbero distratti dalle notifiche, dai WhatsApp o anche dalla tentazione di guardarlo". Così si staccano del tutto. "Temevamo molte lamentele, ma non ci sono state. Anzi. Ora i ragazzi sono più attenti e concentrati su ciò che accade in classe".

Alla media Farini di via Populonia, non c’è un regolamento, ma lo smartphone non si accende per scopi didattici. Si va di tablet. All’Iis Aldini Valeriani, superiore che più tecnologica non si può, il telefonino resta spento. Si preferisce lavorare con il progetto Indipendenze che porta i ragazzi a ‘liberarsi’ dalle dipendenze. Nei licei Galvani, Fermi e Sabin, gli smartphone sono zittiti in tasca. Qualche prof più ‘carismatico’ se lo fa consegnare, giusto il tempo della sua lezione e nessuno fiata. La circolare ministeriale del dicembre 2022 consente la comparsa sui banchi del device solo in modalità didattica.

Per il pedagogista Daniele Novara: "È bene che gli smartphone siano limitati a scuola ed è altrettanto bene che si pensi di farlo tramite una legge nazionale. Si tratta di un piccolo passo avanti che, però, non affronta il problema nella sua totalità; la scuola copre solo una parte della giornata. Se, una volta terminato l’orario scolastico, i nostri figli possono attaccarsi ai vari device, il beneficio rischia di essere praticamente nullo". Ormai, prosegue, "concordiamo tutti sul fatto che gli smartphone creino gravi danni durante l’infanzia e l’inizio dell’adolescenza. Serve, dunque, che la politica abbia il coraggio di tutelare davvero le fasce più deboli della popolazione e legiferi per evitare che i minori di 14 anni possiedano uno smartphone e che i minori di 16 possano iscriversi ai vari social network". Come richiesto dalle più di 100.000 firme della petizione lanciata proprio da Novara. "Nazioni come l’Australia ci stanno dimostrando che è possibile: serve essere determinati e agire per proteggere davvero le nuove generazioni".

Federica Gieri Samoggia