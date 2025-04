Come soccorrere gli animali in casa. Un punto d’ascolto

Star pet: punto di ascolto d’eccezione, oggi, a Monghidoro. Una serie di accortezze per il benessere animale e per le buone pratiche di convivenza uomo-animale: questo il focus dell’appuntamento di oggi nel municipio di Monghidoro alle 15. All’ordine del giorno: tecniche primarie di soccorso di animali incidentati, una nuova area sgambamento per cani sul territorio. Ci sarà tempo per le domande dei partecipanti e, a seguire, verrà offerta una merenda. I temi trattati possono interessare anche chi non possiede animali da compagnia.