Come sta l’Emilia-Romagna. Lavoro e redditi, regione al top: "Ma attenti ai segnali di allarme"

"Emilia-Romagna più fragile". È il quadro che emerge dalla lettura dei nuovi dati Istat relativi all’indicatore Bes (Benessere equo e sostenibile). Scorrendo la ‘dashboard’ per la consultazione, infatti, si notano subito indicatori che segnalano una società delicata, nonostante i buoni risultati occupazionali. Ad esempio, l’indicatore ‘Bassa intensità di lavoro – Europa 2030’ ha misurato la quota di persone appartenenti a famiglie colpite da scarsità occupazionale (5%) e risulta nettamente in peggioramento rispetto al 2023, quando la bassa intensità occupazionale si attestava al 2,3%. "Non significa ‘disoccupazione’, ma determina un lavoro indebolito", spiega Marco Marcatili, responsabile sviluppo di Nomisma. Un allarme "non da poco", lo definisce.

Negli anni sono stati introdotti alcuni indicatori – 152 in tutto, divisi in 12 categorie – elaborati dall’Istat, al fine di calcolare il benessere del Paese e dei territori. "Il dato quantitativo, però, non sempre dice tutto", specifica Marcatili. Infatti, se guardiamo alla performance regionale all’aprile di quest’anno, sul 2024 "c’è un aumento di sofferenze e fragilità che rischia di sfuggire a un’analisi meno attenta". Eppure, "con un tasso di occupazione che oscilla intorno al 71% e un tasso di disoccupazione di poco superiore al 4%, l’Emilia-Romagna stacca in positivo tutte le medie nazionali", spiega ancora Marcatili.

Infatti, la recente tornata di rinnovi dei contratti collettivi ha portato in alto i redditi, prima erosi dall’inflazione. Ma aumenta di un terzo anche la ‘Grave deprivazione materiale e sociale’, che è passata all’1,3% nel 2024, insieme alla crescita del rischio di povertà (da 5,8% a 7,3%); inoltre, cala del 15% l’indice di fiducia dei cittadini verso le istituzioni. "Emergono ancora problemi strutturali del mercato del lavoro del nostro Paese e l’Emilia-Romagna, pur virtuosa, non fa eccezione", specifica Marcatili.

Ad esempio, l’indicatore che misura il rapporto tra tasso di occupazione delle donne con figli in età prescolare e donne senza figli mostra un gap del 20%, dimostrando "come lavoro e famiglia siano anche in Emilia-Romagna ancora una scelta alternativa", spiega Marcatili. Non tutto va male, anzi. Il part-time involontario si riduce di qualche decimale (da 7% a 6,6%) e i Neet, i giovani che non studiano e non lavorano, si riducono del 40% rispetto a cinque anni fa.

