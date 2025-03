Come vivere a lungo in salute

Alimentazione corretta e attività fisica come ingredienti essenziali per avere una vita non solo più lunga, ma soprattutto sorretta da un buono stato di salute. Sono questi due elementi sui quali si punterà il focus oggi pomeriggio alla sala plenaria di Anusca nell’ambito del convegno dal titolo "Aggiornamenti clinici sulle patologie delle vie respiratorie e digestive", organizzato dalla Fondazione Istituto Scienze della Salute con il patrocinio delle Terme di Castel San Pietro, di Insalute e del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna. Il convegno, che avrà inizio alle 17.30 e che sarà accessibile fino ad esaurimento posti, vedrà la partecipazione, tra gli altri, della Direttrice dell’Ausl di Imola Agostina Aiamola.