Come votare i giornalisti del futuro. Scegli sul sito il tuo articolo preferito

È partita con successo la nuova edizione di Cronisti in Classe, il campionato di giornalismo promosso da Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino e il Giorno, che è ormai diventato una tradizione non solo per le edizioni locali delle nostre testate, ma anche per le scuole e gli studenti che ogni anno, da 23 edizioni, si cimentano nell’iniziativa. Il progetto porta l’informazione all’interno delle aule scolastiche, coinvolgendo attivamente gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo grado e anche alcune classi delle elementari, facendo loro indossare i panni dei cronisti guidati sapientemente anche dagli insegnanti.

I giornalisti in erba hanno già iniziato a pubblicare sui fascicoli della nostra cronaca locale i loro elaborati, che occupano un’intera pagina di giornale. L’iniziativa proseguirà fino alla fine di maggio, quando verranno poi svelati i vincitori di ogni città. Anche quest’anno è possibile votare on line tutti gli elaborati ideati e prodotti dagli allievi e dalle allieve di Cronisti in Classe al seguente sito internet www.ilrestodelcarlino.cronistinclasse.it/articoli/.

Dal giorno successivo alla pubblicazione sul quotidiano, gli articoli saranno disponibili sulla pagina on line dedicata e sarà possibile votare il proprio elaborato preferito. Tutti, dai genitori ai nonni fino agli amici e agli appassionati lettori, possono esprimere la propria opinione, scegliendo una pagina prodotta e confezionata dagli istituti coinvolti nel progetto.