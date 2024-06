Comitati contro il sindaco: "Dopo il voto, ecco i rifiuti"

Archiviata la tornata elettorale, a Dozza proseguono le polemiche sul possibile insediamento di un impianto di smaltimento rifiuti nell’area dell’ex Martelli Tessile di Toscanella. "Finalmente, o purtroppo, Albertazzi ha calato la maschera – scrive in una nota il comitato ‘No rifiuti a Dozza’ –. La contrarietà dell’amministrazione al progetto era solo un volgare stratagemma elettorale. I tanto sospirati pareri negativi all’insediamento, depositati in Conferenza dei Servizi, sono stati pubblicati giusto un’ora dopo il risultato elettorale, quando i giochi erano ormai fatti".

Poi il testo entra nel vivo: "Per quanto riguarda la compatibilità urbanistica della progettualità, sindaco e struttura tecnica comunale prendono supinamente per buono quanto dichiarato dall’azienda proponente – continua il documento –. E’ dovere dell’amministrazione verificare la sussistenza dei requisiti e l’omissione di tale aspetto può configurare il reato di falso ideologico. Valuteremo un possibile esposto alla Procura, inoltre, non si parla della cementificazione di 2mila metri quadri di terreno agricolo". E ancora: "L’unico parere negativo espresso dal comune riguarda i campi di mobilità e viabilità – sottolineano dal comitato –. Ma anche in questo caso l’ente omette di prendere in considerazione il vero problema generato dal trasporto con mezzi pesanti di oltre 300mila tonnellate di rifiuti". Non solo.

"Nessun parere anche sullo scarico in pubblica fognatura – dettaglia la nota –. E sugli impatti a tutela della salute pubblica? Qui, a fronte di alcuni elementi critici, per l’ente non è possibile esprimere un parere favorevole. Una dicitura che non ha alcun senso e non valida ai fini legali. Il comitato ‘No rifiuti a Dozza’ ritiene che l’emissione dei pareri ’a rotta di collo’ sia stato solo un mezzo strumentale per dare una svolta, in senso elettorale, a una campagna disastrosa di Albertazzi". Con una promessa: "Continueremo a lottare con ulteriore vigore – conclude lo scritto –. Domani alle 10 invocheremo a gran voce il potere sostitutivo della Regione con una manifestazione presso la sede di viale Aldo Moro".

Intanto, la lista di opposizione ’Cambiamento’, guidata dall’ex candidato sindaco Luca Mainieri, ha richiesto con urgenza di inserire nell’ordine del giorno della seduta del consiglio comunale di Dozza del 1° luglio la mozione di contrarietà all’impianto di trattamento rifiuti proposto dalla Cfg Ambiente. Con tanto di invito ai cittadini firmatari della petizione contraria al progetto di presenziare in aula.