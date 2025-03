Comitati in lotta. Domani la protesta arriva in Comune

Il Comitato Traminmezzo scende in piazza dell’Unità per ribadire "la soluzione ideale" per la linea Verde, radunando residenti e negozianti – circa una ventina, quelli che hanno protestato ieri – e con tanto di striscioni contro l’abbattimento di alcuni alberi secolari. Il comitato torna a proporre il passaggio del tram diretto trasversale della piazza. Una soluzione che "abbiamo presentato all’amministrazione, come molte altre – inizia il portavoce Oriano Muzzolon –. Ma le nostre proposte non vengono prese in considerazione".

Insomma, "il Comune ha deciso di trattarci bene – ironizza –. Tra il sorvolo degli aerei, il disturbo continuo che c’è in piazza, ora arriverà anche il tram, che passerà su tre lati della piazza su cinque curve e due scambi". Parliamo di tram "lungo 35 metri di grandi tonnellate che faranno stridore nelle curve – continua –. La nostra proposta vuole ridurre a una sola curva il passaggio del tram con l’eliminazione degli stridori, che non ci faranno più dormire".

Il progetto del Comune, poi, comporterebbe "l’abbattimento di almeno cinque grandi alberi centenari di pregio, capaci di catturare anidride carbonica, polveri sottoli e rumori", recita la locandina del Comitato. Che è sostenuto da Forza Italia: "I cittadini hanno presentato soluzioni fattibili, trovando anche una mediazione con l’ufficio tecnico del Comune – sostiene Moreno Masotti, segretario degli azzurri al Navile –. L’unico modo per ascoltare i residenti sarebbe far transitare il tram sulla diagonale di piazza dell’Unità. Ma qui ci si scontra cn un problema politico, che blocca il buon senso". Il presidio è "propedeutico all’udienza conoscitiva che ci sarà il 3 aprile".

Nel frattempo, un altro comitato si costituisce e chiama a raccolta i residenti sotto palazzo d’Accursio. L’appello rimbalza sui social del Comitato pro viabilità-vivibilità San Donato, che, alla luce dei disagi dei cantieri nella zona, vuole "far sentire la nostra voce. È necessario esprimere insieme le nostre esigenze per farci ascoltare dalla Giunta". L’appuntamento è per domani alle 14.30 sotto la sede del Comune, in concomitanza con la seduta settimanale del Consiglio. Al centro, "seri disagi per cittadini e famiglie, traffico in tilt, aumento dell’inquinamento e del pericolo di incidenti".

Risultati, per il Comitato, che sono frutto della chiusura di un tratto di 300 metri di via San Donato in direzione periferia, a causa dei lavori della linea Rossa del tram. In piazza Maggiore, il comitato intende "chiedere la corsia promiscua nel tratto di San Donato tra l’ex rotonda Biavati e l’incrocio con via Andreini" e "risposte concrete a tutti i problemi-disagi subiti, maggiore sicurezza stradale, meno smog e meno rumore, parcheggi per i residenti. Per dimostrare che la nostra voce conta e merita di essere ascoltata".

Mariateresa Mastromarino