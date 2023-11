Commemorazione dei defunti. Fiori, pensieri e lumini per i visitatori dei cimiteri

In vista della commemorazione dei defunti, Bologna Servizi Cimiteriali, in collaborazione con Cims, dà vita a una composizione floreale nel segno della pace. Proseguendo lungo il percorso avviato la scorsa primavera, Bologna Servizi Cimiteriali decorerà le aiuole della Certosa con fiori e piante adatti alle stagioni più fredde. BSC inoltre offrirà un piccolo lume in omaggio a tutti coloro che oggi saranno in visita al cimitero della Certosa o a Borgo Panigale.

Per quanto riguarda le funzioni religiose: domani, alle 11, il Cardinale Matteo Maria Zuppi celebrerà la Santa Messa alla Chiesa di San Girolamo, mentre a Borgo Panigale, nella Chiesa di Santa Maria Assunta alle 9.30, Monsignor Stefano Ottani presiederà la Santa Messa. Grazie a una rinnovata convenzione di Bologna Servizi Cimiteriali con Saca, fino a domenica inclusa, gli over 65 potranno usufruire di un servizio di trasporto con conducente per andare (e tornare) dalla propria abitazione al cimitero della Certosa o di Borgo Panigale.

Con il contributo di BSC, il servizio sarà accessibile al prezzo di 5 euro AR. Per informazioni e prenotazioni: tel. 051-6349.444 (si chiede di chiamare con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data del servizio desiderata. Ufficio auto aperto dalle 7 alle 20.30 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 7 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 20).

D’intesa con Tper, è confermato il potenziamento del servizio bus, con la linea speciale 76, sul percorso che va da piazza San Francesco in Certosa e ritorno. La linea sarà attiva fino a domenica inclusa. Le persone con difficoltà motorie potranno usufruire del servizio di assistenza che, grazie a mezzi elettrici di cortesia messi a disposizione da BSC agli ingressi della Certosa, permetterà loro di essere accompagnate a far visita ai propri cari.