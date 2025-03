Commemorazione di Francesco Lorusso, contestata la vicesindaca di Bologna. Video

Bologna, 11 marzo 2025 - Ancora polemiche alla commemorazione di Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua ucciso da un colpo di arma da fuoco durante gli scontri in zona universitaria nel 1977 con le forze dell’ordine.

Omaggio della vicesindaca Emily Clancy alla memoria di Francesco Lorusso. Contestazioni durante la cerimonia (Fotoschicchi)

Questa mattina in via Mascarella, per il 48esimo anniversario dalla morte dello studente, nei pressi della targa in suo ricordo, sotto lo striscione ‘Francesco vive nelle lotte’, un fioraio ha depositato una corona di fiori da parte dell’Università e una del Comune, poi tolta perché portata dalla vicesindaca Emily Clancy.

La contestazione

Sul mazzo di fiori rimasto a terra, alcuni attivisti hanno attaccato gli adesivi di Villa Paradiso. Che sono stati poi staccati dalla vicesindaca, anche quest’anno contestata da diversi militanti presenti. “Rappresenti quell’amministrazione che ha fatto uccidere Francesco”, gridano alcuni. E altri, invece, tornano sul caso delle scuole Besta, “dove due volte avete mandato la polizia”. Su questo come sullo ‘sfratto’ di Villa Paradiso, Clancy è chiara: cercare un confronto con l’amministrazione “in occasione della commemorazione di un ragazzo assassinato è inopportuno”.

Un convegno su Lorusso

Per la memoria di Lorusso, la vicesindaca rilancia la creazione di un “convegno”. “L’anno scorso- spiega - mi arrivò una proposta da una compagna di movimento dei tempi di Lorusso, Giuliana Balboni, di uscire da questa situazione che si ripete ogni anno, di fatica e di dolore”, “senza “cancellare la storia, ma ricordandola e riportando i fatti e facendo memoria. Ne abbiamo discusso: la nostra proposta è di aprire un percorso aperto per costruire un convegno intorno ai fatti di quei giorni, con l’Università, con le associazioni e i compagni di Lorusso ai tempi, chi ci sarà”. Il tutto con “un traguardo di tempo importante - scandisce Clancy -. Nel 2027 ricorreranno i 50 anni: c’è il tempo per costruire un percorso storico di memoria e di ricordo di quanto successo”.

L’associazione nel nome dello studente

Se la maggior parte degli attivisti grida “Nessuna memoria condivisa”, c’è chi apre al dialogo: “Vorremmo che fosse una giornata di ricordo e non di contestazione a un’amministrazione a cui vengono addossate delle colpe e responsabilità che appartengono a 50 anni fa - sostiene Mauro Collina, portavoce dell’associazione ’Francesco Lorusso’ -. Quelli di Villa Paradiso avranno le loro ragioni, ma non mi sembrava opportuno farlo nel giorno di ricordo di Francesco. Siamo venuti qui come compagni di Lotta Continua e ci mettiamo un punto”.

I genitori di Lorusso “chiesero che l’amministrazione comunale avesse un riconoscimento in via Mascarella. L’amministrazione portò una corona con l’Università, aderendo alla proposta. Da tanti anni il fioraio viene e lascia le corone. Per noi va bene così, ma è un modo non completo di chiedere scusa. Un segnale di un certo imbarazzo”.