Commercianti e Pro loco: "Insieme per fare festa"

Aspettando il Natale a San Giovanni in Persiceto. In numerosi negozi sono stati allestiti i presepi così come all’interno della chiesa della Cintura meta di visite guidate. In piazza del Popolo Babbo Natale, all’interno di uno scintillante set che raffigura un regalo illuminato, aspetta grandi e piccini con i giochi di una volta e sempre pronto anche a scattare la foto ricordo. A fianco sono in funzione invece la pista di pattinaggio, la casetta di vin brulè e di liquore bombardino. E non manca il trenino, il Zvan Express, con il suo magico percorso nel centro storico. A bordo la guida turistica Miriam Forni narra ai passeggeri le curiosità persicetane vestite a festa. Il Natale a San Giovanni è stato organizzato da Comune, dalle due Pro loco esistenti e da Confcommercio - Ascom.

"Ricordo - dice Fabio Minichino, presidente Ascom Persiceto - la cassetta delle lettere di Babbo Natale, collocata in piazza del Popolo, aperta tutti i giorni, aspetta le letterine con i desideri espressi; perché a Babbo Natale i whatsapp non piacciono ma piace leggere ogni parola che esprime i desideri dei più piccoli".

"Siamo contenti – continua Minichino - del gioco di squadra che abbiamo messo in campo per rendere il nostro centro storico scintillante e sfavillante durante le feste; quest’anno infatti abbiamo ampliato le zone illuminate a festa grazie anche ad aumento del più del 50% delle attività commerciali che hanno contribuito alla realizzazione dell’illuminazione straordinaria; nelle stesse attività commerciali inoltre si può trovare il concorso dal titolo ‘Un Natale da rebus’ che può far vincere fino a 200 euro di buoni acquisto".

Fa eco Rosalba d’Auria, presidente Pro loco San Zvan: "La corrispondenza di intenti – dice la signora - messa in attivo con il tavolo di lavoro che ha riunito l’amministrazione comunale, le due Pro loco e diverse attività commerciali, ha dato prova che la collaborazione produce "risultato"; che deve essere fondamentale per rendere San Giovanni con le sue peculiarità appetibile ad un flusso attento al commercio e anche perché no al turismo. In quest’ottica ci siamo impegnati in eventi mai realizzati prima".

p. l. t.