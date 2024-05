’Commercianti in festa’, il centro si anima con le attività per i bambini

Torna, oggi e domani nel centro storico di San Giovanni in Persiceto ‘Commercianti in festa’ con una grande novità dedicata ai bambini che si chiama ‘Kid’s corner Sangio’. Le vie e le piazze del centro storico si vestono a festa e sono animate dai commercianti e dai pubblici esercizi che portano in strada le loro attività e diversi intrattenimenti musicali. Quest’anno hanno aderito all’iniziativa oltre quaranta attività commerciali; un segnale considerato positivo da parte dell’amministrazione comunale, della vitalità del commercio di vicinato a Persiceto. In particolare, in occasione dell’evento, prenderà il via anche ‘Persiceto Friendly’, un progetto che ha tra i suoi obiettivi principali il sostegno al commercio di vicinato. ‘Persiceto Friendly’ è un progetto ideato dal Comune di Persiceto in collaborazione con le associazioni locali di Confcommercio Ascom Bologna, Confesercenti Bologna e Città Metropolitana di Bologna. E nell’ambito del progetto oggi e domani apre il ‘Kid’s Corner Sangio’, dalle 15.30 alle 18.30 nella centrale piazza del Popolo. In programma laboratori, giochi, letture e tante altre attività per bambini dai 6 agli 11 anni. Il progetto nasce con l’obiettivo di agevolare lo shopping di adulti con bambini e, nel contempo, risponde all’esigenza di Confcommercio Ascom Bologna e Confesercenti Bologna di dare sempre maggiore impulso e sostegno ai centri commerciali naturali del territorio. Genitori e parenti potranno infatti lasciare i loro bambini ad operatori specializzati. Saranno presenti mimino due operatori didattici specializzati di cui un referente in accoglienza che registra i bambini, consegna il badge e i materiali, gestisce l’elenco dei presenti. Lo staff a due operatori è in grado di accogliere fino a 30 bambini contemporaneamente. Il ‘Kid’s Corner Sangio’ sarà presente poi alla ‘Fiera di giugno’; il 6 luglio: ‘Primo giorno di saldi estivi!’; il 14 settembre: ‘La scuola sta per iniziare’; il 26 ottobre: ‘Halloween… addobbi e costumi’; il 23 novembre: ‘Primi acquisti natalizi…cercasi!’; il 14 dicembre: ‘Cosa mettiamo sotto l’albero?’ ed 4 gennaio: ‘Brrr… saldi invernali!’.

p. l. t.