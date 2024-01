Commercianti in trincea contro la ciclabile di Osteria Grande: "Parcheggi cancellati"

"Così rischiamo di chiudere bottega". Schiumano di rabbia i commercianti della via Emilia a Osteria Grande. La pista ciclabile che costeggerà proprio la statale mette in forte pericolo il futuro delle loro attività commerciali che proprio sull’Emilia si affacciano. La sosta ‘mordi e fuggi’ con la nuova ciclabile di fatto sarà impossibile visto che, lamentano, "sono stati tolti la metà degli stalli nel parcheggio lato nord dell’Emilia, e buona parte ne sono stati tolti anche una cinquantina di metri più avanti, appena dopo il semaforo andando in direzione Bologna", si fa portavoce Antonio Castellano, titolare di una tabaccheria.