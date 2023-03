Commercianti, molti sì "Proviamo e vediamo"

di Luca Orsi

Sono tanti i sì dei commercianti di via de’ Carbonesi alla pedonalizzazione nei T-Days decisa dalla giunta Lepore. E c’è chi avrebbe addirittura preferito una chiusura permanente. "Nel periodo prima di Natale qui era un formicaio, gente che passeggiava serena, in sicurezza", afferma Orazio Martini (Erboristeria Il Regno vegetale). "Per noi commercianti, una pacchia. E poi vorrei lavorare in una via senza rumore né smog".

Sulla stessa linea Carlo, barberia Drew Cut. "Con la gente a piedi, oltre a una migliore vivibilità della strada, con meno inquinamento e rumore, c’è anche una maggiore visibilità per tutte le attività". Carlo avrebbe scelto "una chiusura 7 giorni su 7". Ma intanto "sono contento di questa prima decisione".

Con la riapertura al traffico della via dopo mesi di chiusura causa lavori di pavimentazione "è tornato il caos", affermano Daniela e Romana, di Epilate. Vorrebbero "potere lavorare con la porta del negozio aperta, ma non è possibile, c’è troppa confusione".

Anche loro si dicono "assolutamente d’accordo" con la decisione di Palazzo d’Accursio. Perché "se la gente può passeggiare con tranquillità, aumenta la clientela. Se fosse per noi, via de’ Carbonesi diventerebbe pedonale tutta la settimana".

"Bene così, ma sarei più felice di una pedonalizzazione definitiva", afferma Alessandra Scopelliti, del Calamario. "Siamo l’unico centro storico medievale aperto al traffico". Vero è che si tratterebbe di rivedere il percorso di molte linee di autobus, "ma se riescono a farlo nei weekend, possono farlo anche il resto della settimana".

La commerciante se la prende piuttosto con il carico e scarico di fronte alla vetrina, "che quando si fermano i furgoni è come avere un muro che chiude il negozio".

Claudio Ceccanti, titolare del negozio di scarpe al numero 1, lamenta "l’assoluta mancanza di informazione" da parte del Comune, "che non ci ha detto nulla". Poi si chiede: "Perché pedonalizzare questi 140 metri di strada, in cui siamo quattro negozi, nei fine settimana? È un compromesso che non posso accettare".

Se si parla di abbattere lo smog, di una maggiore vivibilità, "perché allora non chiudere anche via Farini? Lì c’è forse aria pura? Se proprio vogliono pedonalizzare, lo facciano del tutto".

Per Massimo Salomoni (sartoria Rossi), "se proprio si vuole pedonalizzare, in continuità con via D’Azeglio pedonale, è giusto farlo solo nei weekend, per rendere la via un po’ più viva. Durante la settimana, invece, non avrebbe alcun senso".

"Un po’ di pedonalizzazione non fa male, a patto che resti limitata ai fine settimana", afferma Elisabetta Selvini (Majani). La chiusura nei giorni feriali causerebbe "molti disagi, a partire dai fornitori dei negozi. Ora proviamo nei weekend e vediamo come va". "Già oggi le auto non si possono fermare. Sperimentiamo e vediamo", dice anche Paola Castellina (Canadian).

"I T-Days misero la città in subbuglio, poi si sono rivelati un successo", commenta Cristina Bignami, di Luisa Spagnoli. "Magari succede anche qui. Con il giusto arredo urbano la strada pedonale potrebbe diventare molto più attraente per bolognesi e turisti".