Commercio di vicinato, i progetti vincenti

Dodici gruppi vincenti, sei di Casalecchio e sei di Zola, con Ceretolo che si aggiudica il punteggio più alto. L’altra mattina alla Casa della conoscenza di Casalecchio sono stati presentati i progetti che sulla base della graduatoria stilata dai due Comuni sono stati ammessi alla seconda fase del bando che ha messo in palio 400mila euro di contributi a fondo perduto per sostenere i negozi di vicinato.

Quasi 90 commercianti che per l’occasione hanno fatto gruppo e messo insieme una lista di interventi di riqualificazione degli affacci delle attività commerciali che lambiscono spazi pubblici (strade, piazze e gallerie commerciali), conditi con attività ed eventi di tipo culturale, ricreativo e sociale o ad azioni mirate alla valorizzazione dei prodotti del territorio. Si va dal quartiere San Biagio a Ponte Ronca, con almeno un gruppo attivo in ogni zona commerciale individuata. Ecco i 12 vincitori: alla Croce di Casalecchio il progetto si intitola: Gli Dei dai Bregoli al Ponte sul Reno, poi San Biagio al centro, Sicurezza stradale e rivalutazione portici Marullina, Splash (Casalecchio centro), Luce a via Marconi alta, Ceretolo c’è. Al confine con Zola c’è Riale al centro, poi Gli alfieri di via Risorgimento, Una via da favola e Nuova luce (Zola capoluogo), Riqualifica vetrine negozi storici (Zola chiesa) e Un tesoro di paese (Ponte Ronca).

In generale, spiegano i due Comuni, "si tratta di interventi coordinati, di strada o di via, che in diversi casi prevedono forme diversificate e ibride di uso dello spazio pubblico, anche con piccoli arredi attrezzati, leggeri e personalizzati, affinché sia possibile svolgere piccoli eventi e animazioni diffuse in prossimità di vetrine e affacci rinnovati, e invogliare la sosta di chi si muove a piedi e in bicicletta. In quasi tutte le proposte di queste aree, l’ampio e articolato partenariato vede anche differenti realtà locali coinvolte". La commissione di valutazione aggiunge poi che tutti e 19 i progetti di sviluppo commerciale candidati al bando hanno superato la valutazione tecnica e, in caso di rinunce e residui, i sette non finanziati sono in graduatoria utile.

Slittano i tempi per arrivare alla fase operativa perché si apre ora formalmente la seconda fase di co-progettazione, che porterà tutte e dodici le idee selezionate alla messa a punto dei progetti definitivi e dei programmi economico-finanziari, con l’impegno dei comuni a siglare le convenzioni entro il 15 ottobre di quest’anno. "Siamo colpiti dalla varietà e dal numero dei progetti presentati e dalla loro qualità" hanno commentato il sindaco di Casalecchio Massimo Bosso e l’assessora al commercio di Zola, Norma Bai.

Gabriele Mignardi