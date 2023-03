Commercio in centro in caduta libera

"Non voglio certo essere ricordato come il sindaco che ha fatto morire il Borgo". Così Fausto Tinti si espresse due anni fa in consiglio comunale in sede di presentazione del bilancio. Ebbene, i dati pubblicati nei giorni scorsi dalla Camera di Commercio ed elaborati da Confesercenti dipingono un quadro fosco.

Il commercio è in caduta libera. Il 31 dicembre dell’anno passato, infatti, gli esercizi commerciali attivi nel territorio erano 402, in meno di quattro mesi sono diventati 345: si sono spente 57 vetrine, con una riduzione in percentuale del 14,5%.