Commercio, ok a 29 domande per contributi

Il Comune tende la mano ai commercianti attraverso una serie di contributi agli esercizi colpiti dai lavori che hanno invaso la città. In particolare ad essere coinvolti nel bando sicurezza urbana sono i negozi del centro storico, a pochi passi dal cantiere della Garisenda. Infatti delle 29 domande arrivate da 34 attività commerciali, 14 richieste provengono dall’area San Felice/Riva Reno, nove da San Vitale, mentre le restanti sei sono sparse lungo tutta la città. Palazzo d’Accursio ha stanziato 90mila euro di risorse per questo avviso.

In realtà ammontano a 730mila euro i contributi a fondo perduto che saranno assegnati agli esercizi commerciali. Tra questi, 100mila sono stati stanziati per i commercianti dell’area Garisenda. Proprio mentre quest’area della città si trova ad affrontare l’ennesima spaccata. Un luogo oramai divenuto "terra di nessuno", attacca la capogruppo comunale di Fratelli d’Italia, Francesca Scarano. "Questi individui, spesso giovanissimi, agiscono indisturbati senza alcun timore di conseguenze", racconta Scarano, domandandosi il perché "non siano state disposte videocamere efficienti attorno a questo punto cieco utile ai criminali".

Scarano rilancia l’allarme riportato anche dagli stessi commercianti: "Chi lavora tra via San Vitale e via de’ Gombruti si sente abbandonato – dice –. Parliamo di esercenti che chiudono prima per paura".

Atti vandalici e furti a danno degli esercizi "sono favoriti dall’isolamento garantito dalle strutture adibite alla realizzazione dei lavori provvisori", sostiene la consigliera regionale Elena Ugolini. Tutto questo in un quadro "complesso" del tessuto commerciale: "Serve un fondo di emergenza dedicato ai risarcimenti. I responsabili di tutto questo caos – secondo Ugolini – sono coloro che hanno immaginato e gestito in maniera scellerata i lavori".

Tornando al bando sicurezza urbana, l’iniziativa "coinvolge in modo diretto il commercio locale e riattiva il protagonismo delle attività del nostro territorio", commenta invece Luisa Guidone, assessora all’Economia di vicinato e al Commercio. Nel dettaglio, in tre casi la richiesta riguarda eventi o feste di strada; 18 sono i progetti per implementare la sicurezza interna ed esterna al locale (di cui uno anche con street tutor); dieci domande riguardano pubblicità e promozione; tre sono iniziative legate all’accessibilità. Il contributo comunale non potrà superare il 90% delle spese sostenute e ha un tetto massimo di 4.000 euro per i progetti singoli e 8.000 euro per quelli in forma aggregata.

I restanti avvisi – nel totale di 730mila euro – riguardano il Ravone (100mila euro), Bolognina (100mila euro), centro (260mila euro in due tranche), Borgo-Reno (stanziamento iniziale 80mila euro destinato a salire). Guidone ha anche annunciato un nuovo bando, che verrà pubblicato nelle prossime settimane e riguarderà i negozi colpiti dai cantieri della linea Verde del tram.