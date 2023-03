Commessi cercansi Anche da formare

La rubrica Trovalavoro – ogni mercoledì sulle pagine del Carlino – ha l’obiettivo di fare incontrare le esigenze di chi è in cerca di un’occupazione e le esigenze delle imprese, per facilitarne il dialogo e per consultare gli annunci presenti sul nostro territorio. Soprattutto negli ultimi anni, infatti, la carenza di dipendenti sta continuando a farsi sentire: questo accade anche e soprattutto nel settore dell’abbigliamento, dove la carenza ha registrato una significativa crescita. La ricerca di personale però non si arresta e gli annunci continuano a segnalare le esigenze delle diverse aziende. "I negozi di abbigliamento e calzature di Bologna e provincia associati Confcommercio Ascom Bologna sono infatti alla ricerca di forza lavoro, dove la figura ricercata è quella di commessoa con esperienza o giovani da formare – spiega Marco Cremonini

Presidente Federmoda – : si cercano persone specializzate nella vendita di abbigliamento uomo, donna, bambino, articoli tecnici, sportivi e calzature, che conoscano almeno una lingua straniera. La figura avrà quindi il compito di occuparsi dell’accoglienza dei clienti all’interno dell’attività, della vendita, della gestione della cassa e dell’organizzazione del negozio. Si valuteranno anche figure che abbiano competenze nell’utilizzo dei social network". È possibile inviare il proprio curriculum scrivendo a [email protected], dove gli uffici smisteranno tutti i curricula ricevuti alle imprese che cercano figure da inserire all’interno delle proprie attività, che svolgeranno singolarmente un lavoro di selezione.