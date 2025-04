Commissari e automotive . Tra green deal e futuro

Dal Tecnopolo alla Motor Valley per scoprire le eccellenze del nostro territorio. Seconda giornata di visite per la delegazione del parlamento europeo sotto le Due Torri, in concomitanza, tra l’altro, della giornata nazionale del Made in Italy. Gli eurodeputati della commissione Imco per il mercato interno sono partiti dalla visita al supercomputer Leonardo, all’interno degli spazi di via Stalingrado, e al Centro Meteo Europeo.

Qui, spazio al futuro dell’intelligenza artificiale con il progetto Dama e e It4lia AI Factory, finanziato anche dalla commissione europea. Verrà installato proprio al Tecnopolo, infatti, un supercomputer ottimizzato per l’AI e uno dei due massimi centri di intelligenza artificiale d’Europa. Una grande opportunità per il futuro, insomma, sottolineata anche alla delegazione, guidata dal vicepresidente Christian Doleschal e composta da eurodeputati di diversi Paesi, tra cui il meloniano Stefano Cavedagna. Ma questa non sarà l’ultima visita in programma per l’Europa: dagli organizzatori, infatti, emerge che la presidente del parlamento europeo Roberta Metsola arriverà al Tecnopolo nella giornata di martedì 27 maggio.

Intanto, la commissione prosegue il suo tour felsineo raggiungendo il cuore della Motor Valley: tappa quindi a Sant’Agata Bolognese, dove gli eurodeputati sono stati accolti dal sindaco Giuseppe Vicinelli per la visita al museo e allo stabilimento produttivo Lamborghini; poi, a Borgo Panigale la delegazione ha visitato la fabbrica Ducati.

Due full immersion nel mondo dei motori, che hanno permesso ai parlamentari di scoprire le eccellenze tecnologiche del nostro territorio e anche le sue esigenze, seguendo le suggestioni dei consiglieri della Camera di commercio, che due giorni fa hanno chiesto di rivedere il regolamento che prevede l’obbligo delle auto elettriche nel 2035. Un settore che "sta vivendo una fase di crisi a causa della scelta di bloccare i motori endotermici nel 2035 in favore del solo elettrico – commenta l’europarlamentare di FdI Cavedagna –. In questo, è stata molto utile la visita a Lamborghini e Ducati per ribadire che la filiera dei motori deve essere tutelata. Servono scelte che ascoltino chi produce e compra le auto, rivedendo la scelta dell’elettrico per andare verso una molteplicità di fonti e carburanti. L’Italia è all’avanguardia sul bio metano e gli altri bio carburanti".

