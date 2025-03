’Commissari’, fra vita e indagini. Maffei: "Sedici poliziotti e un libro"

Non è una serie tv, non è un film, non è un noir d’autore. È tutta vita vera quella che scorre

tra le pagine di ‘Commissari’ (ed Aletti), libro collettivo che verrà presentato domani alla libreria Coop Ambasciatori alle 18, con il saluto del questore Antonio Sbordone. Due delle autrici, Fiorenza Maffei e Maria Elisa Mei, racconteranno la loro vita in divisa, intervistate dal giornalista Giampiero Moscato, mentre Giorgio Mannisi e Margherita Monno leggeranno brani dell’opera. Ne parliamo con Fiorenza Maffei, poliziotta che ha chiuso la carriera nel 2023 da vicario della Questura di Rimini con il grado di primo dirigente.

Dottoressa Maffei, come è nato questo libro?

"Noi siamo un gruppo di funzionari di polizia che ha iniziato nel 1987 con il 71° corso. All’epoca non c’erano i social e nemmeno le mail e ci si perdeva facilmente di vista, ma a noi non è successo. Al nostro ritrovo del trentennale fra un racconto e l’altro a qualcuno, e non ci ricordiamo nemmeno a chi, venne l’idea di farne un libro".

Ma in quanti lo avete scritto?

"Alla fine in 16. Ognuno di noi è stato lasciato libero di scrivere quello che si sentiva, così abbiamo messo insieme materiale molto vario, fra vicende di servizio e aspetti magari più personali. Tra noi c’è anche chi ha preso altre strade dopo un percorso di qualche anno in polizia e chi l’ha dovuta lasciare per motivi di salute. Siamo 14 donne e due uomini".

Eppure, all’epoca le funzionarie di polizia non dovevano essere tante.

"Nel nostro corso eravamo circa la metà, ma non erano molti anni che le donne potevano aspirare a certe posizioni e ci sentivamo un po’ delle pioniere. Ci sono colleghe che hanno fatto davvero sforzi enormi per poter coronare il loro sogni di diventare funzionario di polizia".

Ma chi è Wilson Marconi, l’unico autore che compare sulla copertina?

"Wilson è il nome di un elmetto militare, mentre Marconi è la via di Roma dove aveva sede il nostro corso".

Quale ricordo ci ha messo lei?

"Il mio racconto s’intitola ‘Schegge’ perché raccoglie diversi episodi della mia carriera. Ad esempio, all’inizio dirigevo il commissariato di Persiceto e mi stavo per sposare. Andai a provare l’abito e mentre la sarta mi prendeva le misure ricevetti una telefonata. Stavamo indagando su un giro di auto di grossa cilindrata rubate, che venivano smontate in un’officina e vendute a pezzi all’estero. I miei mi chiamarono perché nell’officina sotto osservazione si stava muovendo qualcosa. Con l’abito da sposa addosso e la sarta che mi guardava allibita ordinai: fate irruzione, sto arrivando...".