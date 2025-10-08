Commissariato, cambio al timone. Arriva il vice questore Pignataro

Cambio della guardia al commissariato di San Giovanni in Persiceto. Nei giorni scorsi il dirigente della polizia di Stato, Cataldo Pignataro, ha preso il testimone da Gabriella Panarace. Pignataro, 54 anni, vice questore, ha una lunga esperienza professionale in diversi incarichi di dirigente in Calabria – come a Crotone, Reggio Calabria e Cosenza – dove si è occupato tra l’altro dell’ufficio volanti, della squadra mobile, della divisione anticrimine, del commissariato Conigliano Rossano ma anche dell’ufficio immigrazione. E giovedì scorso, nel palazzo comunale, è stato ricevuto assieme al questore di Bologna, Antonio Sbordone, dal sindaco Lorenzo Pellegatti, dalla presidente del consiglio comunale Carmela Epifani, dal comandante della polizia locale, Luca Nasci e da alcuni carabinieri graduati della compagnia di Persiceto. Pignataro, ringraziando per l’accoglienza, ha sottolineato l’importanza della collaborazione che deve esserci tra le forze dell’ordine. "Alla base del controllo di un territorio – ha detto Pignataro –, come naturalmente quello persicetano e dei comuni intorno di competenza del commissariato di polizia di Stato, deve esserci una sinergia tra le varie forze dell’ordine che operano per la sicurezza dei cittadini. In questi giorni ho anche avuto modo di concorrere alla gestione di servizi d’ordine pubblico a Bologna". "Oggi sono qui a rappresentare – ha detto nell’occasione Epifani rivolgendosi al questore – l’intero consiglio comunale. Questa vista rappresenta per noi un momento di grande rilevanza istituzionale e civica, oltre che un segno concreto dell’attenzione che la polizia di Stato riserva alla nostra comunità. E un saluto di benvenuto al nuovo dirigente del commissariato, Cataldo Pignataro. Il consiglio comunale quale organo di rappresentanza democratica del territorio, riconosce e apprezza profondamente il ruolo fondamentale che le forze dell’ordine svolgono quotidianamente per garantire la sicurezza, la legalità e la coesione sociale". Pellegatti ha ribadito poi come la sicurezza sia uno dei primi punti del suo mandato amministrativo. Ed ha ricordato il potenziamento delle telecamere di videosorveglianza, con scambio dati tra polizia locale, polizia di Stato e carabinieri. Pier Luigi Trombetta