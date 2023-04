Commosso addio a Ivan Ragazzi, ex campione di pattinaggio

Il pattinaggio di San Giovanni in Persiceto ha dato ieri l’ultimo saluto a Ivan Ragazzi (nella foto). Ex atleta e allenatore dell’Unione polisportiva persicetana, sezione pattinaggio, è scomparso prematuramente nei giorni scorsi all’età di 60 anni, a causa di un malore improvviso. Ieri, nel primo pomeriggio, è stata infatti allestita la camera ardente nell’ospedale Santissimo Salvatore di Persiceto, dove tante persone hanno reso omaggio a Ragazzi. "È venuto a mancare – scrive in una breve nota la polisportiva – Ivan Ragazzi, colui che negli anni Settanta e Ottanta ha conquistato molti titoli nazionali ed internazionali segnando la storia per la nostra società. Ciao Ivan riposa in pace". La sezione pattinaggio si costituì ufficialmente nel 1968 ed era un’attività che si praticava con discontinuità per la carenza di impianti. I primi risultati tecnici di rilievo risalgono al 1969 con Ivan Ragazzi che si impose ai vertici provinciali e regionali sia nell’individuale che in coppia con Sonia Mazzanti. Non a caso i primi successi conseguiti dal pattinaggio persicetano coincidono con l’inizio dell’attività agonistica di Ivan Ragazzi.

A tracciare un ricordo di Ivan è il nipote Daniele Ragazzi, anch’egli ex pattinatore. "Mio zio – racconta – iniziò a praticare fin da piccolo l’attività del pattinaggio. Erano anni in cui questa disciplina sportiva disponeva di pochi spazi. E si distinse ottenendo buoni risultati in campo nazionale. Sui sedici anni partecipò a gare internazionali. Come quelle organizzate in Giappone e in America ottenendo ottimi risultati e portando il nome della nostra polisportiva oltre oceano". "A 18 anni – continua il nipote – Ivan stava provando un salto triplo ma ebbe un infortunio che bloccò la sua carriera sportiva. Sui venti anni rimase collegato al pattinaggio come allenatore".

Pier Luigi Trombetta