Commozione a Quinzano e Bologna. Martedì l’addio a Pierluigi e Mimma

Sono tutti ancora sconvolti dopo la morte di Pierluigi Pasqua e Guglielma Ferro: a Loiano in tanti se li ricordano anche solo per averli incrociati qualche volta, mano nella mano, sorridenti; a Bologna, dove vivevano, tutti ancora li piangono. I due coniugi 82enni erano usciti da casa, in zona Murri, giovedì ed erano diretti, a bordo della loro Fiat Panda, verso la seconda abitazione, tra le montagne di Quinzano di Loiano, in via delle Vigne. Purtroppo, però, un tragico destino li aspettava sulla strada, a poche centinaia di metri dalla loro meta. La Panda, per cause da chiarire, è uscita di strada, nel primo pomeriggio, finendo in un dirupo. Pierluigi e Mimma, morti per le ferite riportato nell’incidente, sono stati ritrovati, svariate ore dopo, dai parenti che, preoccupati non avendone notizie, sono andati a cercarli e hanno fatto la terribile scoperta.

Lui bancario fino al ‘99, appassionato del Bologna calcio in modo quasi viscerale, lei animatrice di dieta della Weight Watchers. Ma più di tutto questo, genitori, nonni e suoceri amorevoli. L’ultimo saluto a Pierluigi e Mimma si terrà nella giornata di martedì, 30 gennaio. La camera ardente sarà allestita all’obitorio della Certosa dalle ore 12.15 alle 13.15. I funerali dei due, insieme anche in quest’ultimo viaggio solenne, saranno alle 14.15 nella loro amata parrocchia di San Severino, in Largo Lercaro.