Compasso d’Oro, i premi. Cucinella e Viabizzuno svettano tra le stelle del design

Il Compasso d’Oro compie 70 anni e il nuovo il Compasso d’Oro International Award approda all’Expo 2025 a Osaka.

A questa edizione del riconoscimento per eccellenza del design Made in Italy, c’è pure un pezzo di Bologna: tra i venti premiati nel più celebre premio del design italiano emerge infatti anche il sistema di illuminazione Figaroqua Figarolà di Paolo Rizzatto e marionanni per Viabizzuno, nella categoria apparecchi d’illuminazione. La lampada Figaroqua Figarolà, dell’azienda che ha sede a Bentivoglio, seppur con cuore romagnolo, è stata premiata per la sua tecnologia, entrando così a far parte della collezione permanente di Adi, dichiarata dal Ministero per i Beni e le attività culturali di "eccezionale interesse artistico e storico".

Premiato anche l’architetto Mario Cucinella, 63enne founder & design director di Mca - Mario Cucinella Architects, per il progetto del museo d’Arte della Fondazione Luigi Rovati a Milano. Oltre ai 20 prodotti premiati, si sono aggiunti i Compassi d’Oro alla carriera a nove personalità italiane e due internazionali, e a tre prodotti sul mercato da oltre dieci anni. Assegnate inoltre 39 menzioni d’onore a prodotti scelti per le loro qualità e la Targa Giovani, per i progetti degli studenti delle università di design italiane.