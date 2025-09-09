Compasso d’oro all’Expo di Osaka grazie al robot Twin: premiato il Centro Protesi di Vigorso

Bologna, 9 settembre 2025 – Istituto Italiano di Tecnologia e Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio hanno creato Twin, l’esoscheletro per arti inferiori, premiato ad Expo 2025 Osaka con il Compasso d’Oro International Award.

In occasione dell’Esposizione Universale di Osaka 2025, tra i dispositivi vincitori del Compasso d’Oro, c'è Twin, l’esoscheletro robotico per arti inferiori, progettato e realizzato da Rehab Technologies Iit-Inail, il laboratorio congiunto tra Istituto Italiano di Tecnologia e Centro Protesi Inail di Budrio.

Twin si è aggiudicato il Compasso d’Oro Award con la seguente motivazione: "Per aver progettato un esoscheletro modulare capace di adattarsi a diverse configurazioni in base alle necessità dell’utente, permettendo alle persone con lesioni spinali di camminare nuovamente e restituendo loro potenziale fisico ed emotivo".

Hanno ritirato il premio Simone Traverso, ricercatore di Rehab Technologies Iit-Inail insieme a Lorenzo De Bartolomeis e Gabriele Diamanti, designer di ddpstudio che ha collaborato alla realizzazione.

L’esoscheletro motorizzato Twin è un robot indossabile in grado di trasferire a persone con capacità motoria ridotta o assente l’energia che permette loro di alzarsi, mantenere la posizione eretta, camminare e sedersi, con importanti applicazioni in ambito medico e nelle terapie riabilitative.

Il dispositivo, sviluppato per essere in grado di adattarsi alle esigenze del singolo utente, è stato progettato a partire dai risultati dei test clinici con i pazienti e mira al reinserimento del lavoratore gravemente infortunato in contesti sociali e di lavoro.

Nell’ottica di mettere il singolo paziente e le sue esigenze al centro della realizzazione del dispositivo, anche le modalità di funzionamento si adattano al grado di deficit motorio della persona che lo indossa e in particolare alla sua capacità di eseguire o meno una camminata autonoma.

"È un grande piacere per noi ricevere questo premio che riconosce gli sforzi congiunti tra ricercatori, clinici, designer e pazienti nello sviluppare una tecnologia che unisce estetica a funzionalità e praticità. Oltre ad essere uno degli esoscheletri per arto inferiore più performanti, Twin è stato concepito e sviluppato insieme a pazienti e care-giver per facilitarne l’utilizzo nel contesto clinico e privato", dichiara Matteo Laffranchi, responsabile del laboratorio Rehab Technologies Iit Inail.

"Un ulteriore prestigioso riconoscimento ai risultati dei progetti di ricerca promossi dall’Inail in campo protesico-riabilitativo che conferma la validità dell’approccio alla ricerca basato sullo user-centered design, con i pazienti al centro delle principali fasi di sviluppo progettuale, e che rafforza il ruolo fondamentale del design per le tecnologie a stretto contatto con le persone", afferma Emanuele Gruppioni, direttore tecnico Area ricerca Centro Protesi Inail.