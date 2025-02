Competitività dei vini. Pronti 7 milioni di euro

Aumentare la qualità e la competitività sui mercati dei vini dell’Emilia-Romagna. È l`obiettivo del nuovo programma operativo 2025/26 attraverso il quale la Regione stanzia 7 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle imprese vitivinicole finalizzati ad aumentare il valore aggiunto delle produzioni. Le risorse provengono dall’Organizzazione comune di mercato (Ocm) e verranno distribuite in conto capitale fino a un contributo massimo per intervento che copra il 19% della spesa ammissibile per le grandi imprese, il 20% per le imprese intermedie e il 40% per le piccole (foto, Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura).