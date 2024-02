Compie tre furti in poche ore. Poi scappa e picchia gli agenti. Libero subito dopo l’arresto

Ha preso a calci e pugni due poliziotti che tentavano di fermarlo dopo un furto. Ha dato testate dentro l’auto di servizio. E, una volta portato in Questura, ha morso un altro agente. Malgrado tutto questo, dopo la direttissima, l’ivoriano di 26 anni, volto già noto alle forze dell’ordine, è uscito dal tribunale non solo a piede libero, ma senza portarsi a casa neanche una misura cautelare blanda.

Tutto è iniziato mercoledì pomeriggio, intorno alle 17, quando il giovane è entrato all’Esselunga di via Emila Ponente e, come già avvenuto la stessa mattina e il giorno precedente (episodi per cui era stato denunciato), ha fatto ‘spesa’: forse per festeggiare la vittoria della Coppa d’Africa, si è nascosto sotto il giaccone circa 220 euro di alcolici ed è uscito dal supermercato senza pagare. Il furto non è passato inosservato a una vigilante, che ha inseguito il ventiseienne allertando la polizia. Gli agenti del Santa Viola sono arrivati mentre lo straniero scavalcava la recinzione di un cantiere e si intrufolava all’interno. I poliziotti lo hanno raggiunto, accovacciato dietro a un container. E lui è saltato loro addosso: calci, pugni, graffi. Per fermarlo, è stato necessario l’intervento di un’altra pattuglia.

Caricato sulla volante, l’uomo ha proseguito con le sue intemperanze, facendo danni nella macchina e poi, in via degli Agresti, mordendo un agente che lo stava accompagnando nella camera di sicurezza. Arrestato per il furto e la resistenza a pubblico ufficiale, giovedì il ventiseienne è comparso di fronte al giudice per la direttissima: l’arresto è stato convalidato, ma il ragazzo è stato rimesso in libertà, senza alcuna misura. Un episodio avvenuto da un’altra rapina, in piazza Verdi, dove l’autore, per evitare l’arresto aveva mandato all’ospedale due poliziotti. "Noi in ospedale e chi ci aggredisce libero – commenta Amedeo Landino del Siulp –. Un copione visto e rivisto che mortifica il nostro lavoro ed il nostro impegno. Ormai siamo abituati a tutto però è ora che la politica faccia chiarezza su quanto vale l’incolumità delle donne e degli uomini in divisa. Per noi non ci devono essere sconti per chi usa violenza su appartenenti alle forze dell’ordine, ne vale la credibilità dello Stato. Basta impunità su queste condotte, il nostro lavoro va garantito da certezza della sanzione".

Nicoletta Tempera