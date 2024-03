Compleanno di Agevolando. In prima linea per i giovani

Roberto, Federico, Ousmane, Umar e tanti altri. Martedì sera le Cucine Popolari di via del Battiferro si sono riempite di persone e storie. La storia di Cucine Popolari, che da quasi un decennio offre ogni giorno centinaia di pasti a chi ne ha più bisogno, e la storia di Agevolando, associazione che, di Roberto Morgantini e della sua cucina, era ospite. Un’associazione che dal 2010 accoglie ragazzi e ragazze in uscita da un contesto fuori famiglia (comunità, affido, case-famiglia) e li accompagna alla maggiore età. "Io ero uno di loro – ha raccontato Federico Zullo, fondatore e presidente di Agevolando – sono cresciuto fuori famiglia e, quando il percorso in comunità è finito con la maggiore età, mi sono sentito smarrito. Quando sono riuscito a trovare la mia strada, ho capito che quel disagio andava ascoltato e accompagnato. Così è nata Agevolando". Ma cosa fa Agevolando? Ascolta, accoglie e accompagna. Lo ha fatto con Ousmane, oggi 26 anni, arrivato dal Mali, e con il pakistano Umar, 25 anni: "Prima soffrivo, soprattutto psicologicamente. Ora non più". "Credo sia particolarmente bello e prezioso che due realtà come queste si incontrino – ha sottolineato Morgantini, fondatore di Cucine popolari – perché parliamo la stessa lingua". Per info: www.agevolando.org e www.cucinepopolari.org