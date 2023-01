Completato il restauro del dipinto dedicato all’aviatore Guglielmo Fornagiari

È stato completato con successo nel laboratorio di Patrizia Abraxa Ferrari il recupero del dipinto dedicato all’aviatore eroe della Prima guerra mondiale Guglielmo Fornagiari, deturpato da vandali circa un mese fa a Pianaccio, paese di origine del pilota. Ne dà notizia il Comune di Lizzano in Belvedere sulla propria pagina Facebook.

Il dipinto murale era stato imbrattato di vernice nera da mani ignote, un atto firmato con la tipica A cerchiata degli anarchici. Il consigliere comunale delegato alla cultura Paolo Maini, esperto restauratore, era intervenuto nell’immediatezza per evitare che la vernice penetrasse causando danni permanenti, dopo di che l’opera era stata rimossa e portata in laboratorio per completare il restauro e restituire all’immagine colori e segni originali.

L’episodio di vandalismo, non l’unico avvenuto nella zona negli ultimi mesi, è stato denunciato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini.