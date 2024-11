"Componentistica, la nostra forza"

Bologna, 8 novembre 2024 – Uno dei temi centrali riguarda l’evoluzione del settore agromeccanico è sicuramente quello la componentistica. Per l’Italia rappresenta, sia il valore economico della produzione che per l’ampiezza e qualità della gamma, uno dei settori export di punta. Come dice Andrea Ferrari, vicepresidente di Comacomp: "Possediamo capacità e innovazione incredibile che ci permette di garantire tutti i servizi, dalla produzione alla manutenzione dei componenti che produciamo. A questo si aggiunge la capacità, tutta italiana, di sviluppare nuove soluzioni". Un altro grande tema è posto dalla sfida del futuro. "Nel mondo sono attualmente utilizzati 1,6 miliardi di ettari di terre arabili, ma per soddisfare la domanda crescente di prodotti agricoli occorrerà rendere produttivi, entro il 2050, altri 500 milioni di nuovi ettari. Questo comporta l’impiego di una vastissima gamma di nuove trattrici, con le più diverse caratteristiche" spiega Andrea Merlo, presidente Assotrattori. Passando poi al settore del giardinaggio e alle sfide in campo tecnologico che andranno affrontate nel corso dei prossimi anni, Lorenzo Peruzzo, presidente Comagarden non ha dubbi: "La costante crescita tecnologica di questo settore sta interessando molti nuovi mercati. Dobbiamo prepararci continuando ad investire in nuove tecnologie". E quindi efficienza energetica, agricoltura di precisione, automazione e digitalizzazione diventano temi cardini per elevare il settore in toto.

Come spiega Guido Rossi, vicepresidente Assomao: "Le macchine di nuova generazione sono progettate per ridurre il consumo energetico. Inoltre, tecnologie come il GPS, i sensori e i droni permettono di monitorare e gestire i campi in modo mirato, applicando trattamenti solo dove necessario e nella giusta quantità. Questo approccio riduce lo spreco di risorse, preservando la biodiversità e migliorando l’efficacia dei trattamenti".

a.b.